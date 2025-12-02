Бывшая жена Ефремова скончалась на 55-м году жизни

На 55-м году жизни скончалась Ксения Качалина. Актриса была четвертой официальной супругой Михаила Ефремова. До брака с ним четыре года состояла в отношениях с Иваном Охлобыстиным.

Одним из первых о смерти Качалиной сообщил актер Алексей Агранович. На странице в соцсети он разместил архивное фото экс-жены Ефремова.

«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — написал артист прощальный пост о коллеге.

Что именно произошло со звездой кино, пока неизвестно. Поклонники, которым остается строить собственные догадки, шокированы трагичным известием.

«Ужас!», «Светлая память», «Светлой памяти! Так несправедливо, когда уходят молодые и талантливые. Но такова жизнь. Видимо, они там нужнее», — пишут фолловеры в аккаунте Аграновича.

Ефремов об уходе бывшей супруги пока не высказался. С момента выхода из колонии он категорически отказывается общаться с журналистами. От актера у Качалиной осталась 25-летняя дочь Анна-Мария. Известно, что наследница давно не общалась с матерью, как и многие коллеги. Артистка стала практически затворницей, с 2007 года нигде не снималась и жила в нищете в квартире в Брюсовском переулке. Недвижимость досталась ей после развода с Ефремовым.

К слову, актер был единственным, кто не отрекался от Качалиной и продолжал поддерживать с ней связь, помогал материально, вплоть до момента, пока не лишился свободы после смертельного ДТП.