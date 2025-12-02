Новогодние декорации в российском городе защитили от жителей

В Самаре новогодние декорации на улицах города отгородили высокой изгородью от местных жителей. Об этом пишет издание «Подъем».

На кадрах, попавших в сеть, можно увидеть украшенное гирляндами дерево, установленное за ограждением на помосте. Горожане высмеяли решение властей защитить декорации таким образом. В администрации города в свою очередь заявили, что мера направлена прежде всего обеспечение безопасности самих жителей.

«Новогодние инсталляции устанавливаются на помост и огораживаются в целях безопасности граждан. Праздничные конструкции подключены к электросети, поэтому важно исключить риски, в первую очередь, в отношении детей», — объяснили в пресс-службе.

