Россиянам захотели разрешить украшать дворы и подъезды к Новому году

В Госдуме предложили отменить штрафы россиянам за самостоятельное украшение дворов и подъездов к Новому году. Соответствующее обращение депутаты направили главе Минстроя России Иреку Файзуллину, пишет «Комсомольская правда».

Авторы инициативы считают, что участие россиян в создании праздничной атмосферы укрепляет соседские отношения и способствует развитию комфортной среды в городе. Парламентарии отметили, что сейчас управляющие компании часто запрещают жителям подобные инициативы, опасаясь привлечения к ответственности и штрафов.

В обращении предлагается закрепить на нормативном уровне разрешение размещать декор в местах общего пользования при соблюдении требований безопасности. Речь идет в том числе об использовании сертифицированных гирлянд и негорючих материалов, а также о сохранении свободных путей эвакуации.

Ранее россиянам напомнили, что за украшение внешней стороны окон, подъездов, дверей и фасадов новогодними электрическими гирляндами может грозить штраф.