Директор ресторана в Москве назвал блюда, которыми угощали Уиткоффа

Директор столичного ресторана Savva Максим Романцев в беседе с Москвой 24 заявил, что спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера угощали красной, черной и щучьей икрой, крабами и гребешком.

"Чтобы подчеркнуть русское гостеприимство, мы накрыли стол <...> русскими рыбными и мясными закусками – вяленой олениной, вяленой говядиной, селедкой, картошкой, сибирскими груздями", – отметил Романцев.

Из горячих закусок Уиткоффу предложили посикунчики с крабом, то есть мини-чебуреки. Также были фирменные пельмени с грибами, фаршированная перепелка с гречкой, филе оленины, палтус на пару и рыбная кулебяка.

Но больше всего спецпосланнику Трампа понравились посикунчики с крабом и лепешки с сыром, которые он попросил сам.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву, чтобы обсудить мирное соглашение об урегулировании конфликта на Украине, подготовленного американской стороной. Перед встречей с Владимиром Путиным они пообедали в одном из московских ресторанов, после чего прошлись по центру столицы и полюбовались Большим театром.

Затем, уже на встрече с российским лидером, спецпосланник президента США назвал свою прогулку хорошей и красивой, а Москву – удивительным городом.