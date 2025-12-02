«Русская Арктика» начала прием заявок на конкурс «Арктическая палитра»

Национальный парк «Русская Арктика» при поддержке министерства образования и министерства культуры Архангельской области объявил старт работ на открытый Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Арктическая палитра».

В отделе экологического просвещения и туризма уточнили, что в этом году в конкурсе новая тема — «Заповедное Пинежье». В ведомстве напомнили, что в 2025 году заповедник «Пинежский» перешёл под управление «Русской Арктики».

«Уверены, что участникам конкурса будет интересно погрузиться в заповедный мир Русского Севера и обитатели единственного в Архангельской области заповедника, его карстовые пещеры, река Сотка, озера станут сюжетами творческих работ», — заметил Александр Кирилов, директор национального парка «Русская Арктика».

В пресс-службе парка пояснили, что участникам предлагаются на выбор следующие темы: животный и растительный мир Арктики»; «природа Арктики – твой взгляд на красоту» (пейзажи); арктическая экспедиция (сюжеты из истории освоения Арктики и современной жизни полярников, ученых и исследователей).

Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 7 до 17 лет, для участников от 18 лет существует отдельная возрастная категория.

Вместе с тем, участники будут разделены на две номинации: любительская и профессиональная. Первая предназначена для тех, кто не учился и не учится навыкам профессионального образования.

Вторая – для учеников детских художественных школ, школ искусств, студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства, учреждений культуры и дополнительного образования детей, студентов средних художественных и профессиональных учебных заведений.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый, отборочный, будет проходить до 1 марта 2026 года включительно. Второй, финал, продлится до 20 апреля 2026 года включительно.