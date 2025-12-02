Мадонна жестко ответила Трампу после отмены Дня борьбы со СПИДом

Певица Мадонна раскритиковала администрацию президента США Дональда Трампа за игнорирование Всемирного Дня борьбы со СПИДом. Новым постом американская звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Одно дело — приказать федеральным агентам воздержаться от празднования этого дня, но просить широкую общественность притвориться, что этого никогда не было, - это смешно, это абсурд, это немыслимо», - написала Мэдж.

Мадонна предположила, что Трамп никогда не терял друга из-за СПИДа.

«Не держал его за руку и не наблюдал, как кровь отливает от его лица, когда он делает свой последний вдох в 23 года. Список людей, которых я знала, любила и которых потеряла из-за СПИДа, довольно длинный. Позвольте мне сказать это еще раз — лекарства от СПИДа по-прежнему не существует», — напомнила она.

Мадонна была одной из первых крупных звезд, заговоривших об эпидемии ВИЧ и СПИДа в 1980-х годах.

Госдепартамент США дал указание своим сотрудникам и получателям грантов не использовать деньги правительства для празднования Всемирного дня борьбы со СПИДом. Он отмечается ежегодно 1 декабря.

Госслужащим и получателям государственных грантов разрешили вести работу по борьбе со СПИДом, но попросили воздерживаться от «публичной пропаганды» дня осведомленности о болезни через соцсети, комментарии СМИ, выступления и другие каналы коммуникации.

