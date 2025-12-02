Названо самое негативное событие в Рунете за 2025 год

Скандал вокруг сделки с недвижимостью известной певицы Ларисы Долиной стал самым заметным негативным событием блогосферы в 2025 году, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Ассоциации блогеров и агентств» (АБА).

По данным исследователей, совокупные охваты публикаций, посвященных этой истории, приблизились к 100 млн просмотров.

«В среднем за предыдущие 12 месяцев в Telegram имя Ларисы Долиной упоминалось около 1 900 раз в месяц. В сентябре же произошел рывок на 250% — до 5 212 упоминаний, а в ноябре взрыв дошел до своего пика: певицу в Telegram-каналах упомянули 13 750 раз за месяц по состоянию на 28 ноября 2025 года», — уточнили в АБА.

Эксперты агентства заметили, что при других обстоятельствах можно было бы говорить о том, что «популярность звезды выросла в 10 раз». Вместе с тем, добавили они, подавляющее большинство упоминаний содержит в себе негативный оттенок.

Журналисты уточнили, что согласно статистике Yandex WordStat, после сентября 2025 года ежемесячное количество запросов, связанных с именем Ларисы Долиной, увеличилось более чем в три раза.

Ранее концертный директор Сергей Лавров сообщил, что Долина могла бы «отбить» стоимость своей квартиры за полтора месяца при условии, что вернула бы 112 млн рублей своей покупательнице Полине Лурье. По его оценке, при таком повороте событий «певицу снова бы полюбили и она собирала бы стадионы».

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предположил, что певице с тем, чтобы сохранить репутацию, следует публично разъяснить россиянам свою позицию по ситуации вокруг продажи квартиры. Он посоветовал артистке брать пример с Филиппа Киркорова, оперативно реагирующего на скандалы.