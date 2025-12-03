Умерла звезда шоу Малахова

Звезда ток-шоу «Малахов», вдова нигерийского принца Наталья Веденина умерла на 59-м году жизни.

Об этом сообщили в эфире программы, запись которой доступна на платформе «Смотрим».

«За жизнью Натальи Ведениной из Череповца или, как ее называли, вдовы нигерийского принца, словно за захватывающим сериалом, (...) следила вся страна. И вот пришло ужасное известие: в возрасте 58 лет ее сердце остановилось», — сказал ведущий Андрей Малахов. Отмечается, что она болела сахарным диабетом.

Веденину похоронили в Череповце. На церемонию прощания пришло несколько десятков человек.

Как живет семья Натальи Ведениной

Веденина стала известна в 2019 году, когда в эфире ток-шоу «Малахов» рассказала, что вышла замуж за нигерийца Пауля, который был младше ее на 18 лет. При знакомстве он представился нигерийским принцем. Женщина родила от него мальчиков-близнецов Даниэля и Дэвида. Через некоторое время мужчина скоропостижно скончался. После этого к Ведениной приехал брат супруга Майкл, который, согласно традициям семьи, должен был заботиться о ней, но вместо этого он украл ее ценные вещи и исчез. Через некоторое время женщина снова вышла замуж — ее избранником стал Федор Поморов, который младше ее на 27 лет.