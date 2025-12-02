Юбилейный концерт «Горшенева» 4 декабря 2025 в «VK Stadium»

Этой осенью маэстро российской рок-индустрии Алексею Горшеневу исполняется 50 лет. В честь собственного юбилея Алексей Горшенев совместно с музыкантами своей команды представит большое шоу в столице. В Москве юбилейный концерт состоится 4 декабря в «VK Stadium».

© Пресс-служба

- Я хочу, чтобы этот концерт был интересным и для меня, и для зрителей. Чтобы он был дельным, в нем было много воздуха, чтобы это был праздник! Сейчас я работаю над тем, чтобы собрать объемную программу, но не на три часа. Чтобы концерт был сложноватым, но не заумным. Чтобы все было доходчиво, но не просто. Хочу пройтись по всему материалу, который написал за эти годы: разные альбомы, разные программы, TODD, возможно, телевизионные проекты. В общем, все, что я сделал, будет в этой программе, — комментирует Алексей Горшенев.

Фигура музыканта, автора, вокалиста и продюсера Алексея Горшенева – одна из знаковых на отечественной рок-сцене. «Мой возраст, мой путь, мое понимание, моя ответственность – как печать из сургуча, с каждым днем становится крепче» — именно так говорит Алексей о своем возрасте. Он не любит делиться планами и любит эпитеты. С большим интересом рассказывает о больших формах: практически закончена вторая часть альбома Фауст, начата работа над музыкальной оперой по Данте.

В насыщенной карьере Алексея Горшенева можно встретить 11 альбомов культовой группы «Кукрыниксы» и ее успех на протяжении 20 лет, участие в рок-опере TODD, написание музыки к сериалу «Король и Шут», музыкальную постановку по Фаусту, дилогию «Душа поэта» и «Смерть поэта», написанную на стихи Есенина, альбом с симфоническим оркестром и разноплановые концертные шоу.

Музыка, актуальная многие годы, феерия звуков и форм, и безусловная любовь к своему делу — не пропусти юбилейный концерт Алексея Горшенева 4 декабря в Москве, в клубе «VK Stadium»!