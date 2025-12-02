На «Госуслугах» появилась новая функция

Возможность оформить электронное свидетельство пенсионера появилась в рамках жизненной ситуации (ЖС) "Выход на пенсию" на портале госуслуг. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Григоренко сказал, что "люди старшего возраста активно" используют онлайн-сервисы, а также "имеют навыки работы в цифровой среде". В 2024 году на "Госуслугах" для их экономии времени и комфорта была запущена жизненная ситуация, которая дает возможность "в несколько кликов" рассчитать размер выплат, подать заявление на оформление пенсии, а также выбрать способ доставки. Теперь функционал ЖС расширили, он "позволяет оформить электронное свидетельство".

Как отметили в аппарате, новый функционал жизненной ситуации "Выход на пенсию" позволяет без визитов в ведомства, не покидая "Госуслуги", в несколько кликов обратиться за электронным свидетельством пенсионера. С помощью цифрового документа можно подтвердить статус пенсионера при получении социальных, медицинских и транспортных льгот, а также использовать его при получении скидок и специальных предложении в торговых сетях и организациях, участвующих в программах поддержки пенсионеров.

Новый сервис дополнил функционал жизненной ситуации "Выход на пенсию", которой с запуска в 2024 году уже воспользовались более 500 тыс. граждан по всей стране. Внедрение и развитие жизненных ситуаций проводится в рамках федерального проекта "Государство для людей", который курирует заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.