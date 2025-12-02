Полуголая жена депутата нахамила россиянам в соцсетях

Екатерина Новикова, жена председателя Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области Сергея Зубкова, опубликовала в соцсетях фото с пляжа в Дубае, сопроводив его критикой в адрес недовольных, используя мат. Об этом пишет Ngs.ru.

На снимке Новикова позирует в купальнике рядом с наряженной елкой и игрушечным Санта-Клаусом на фоне моря.

© Соцсети

«Говорят, жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой жопой, идите вы просто ***** [к черту] с моей страницы. Не портите себе настроение моей не целлюлитной попой», — ответила она осуждающим подобные поступки россиянам.

Как отмечает издание, в 2025 году Новикова побывала в нескольких странах, опубликовав фото в соцсетях. В беседе с журналистами она пояснила, что отстаивает свое право на частную жизнь.

«Что именно смутило читателей? О просьбе не вмешиваться в мою личную жизнь? Считаю, имею полное право! Я со своей стороны не занимаюсь оскорблением и обсуждением окружающих людей», — прокомментировала она снимок.

Ранее супруга депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова Мария назвала Новосибирск Мухосранском. Женщина раскритиковала город на своей личной странице в соцсетях, которую могут просматривать только друзья. Причиной ее недовольства стала пыль.