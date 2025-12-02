Стала известна стоимость билетов на балет «Щелкунчик»

Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре, который будет представлен 17 декабря, стоят от 5 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что продажи билетов на первое представление новогоднего балета открылись 2 декабря.

Так, за 50 тысяч рублей можно купить билет в амфитеатр. Билет на первый ряд на балконе второго яруса стоит 45 тысяч рублей. За 5 тысяч рублей можно приобрести место на третий ряд на балконе 4 яруса.

Всего в декабре запланировано 18 представлений, в январе — еще 15 показов балета.

2 декабря начнутся продажи билетов на 18-20 декабря, 3 декабря — на спектакли 21-27 декабря. Билеты можно купить только на сайте Большого театра, в кассах они продаваться не будут. Кроме того, как и в прошлом году, билеты на «Щелкучник» будут продаваться с помощью аукциона. В нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты будут продаваться комплектами по одной, две и четыре штуки.

Накануне стало известно, что на сцене Государственного Кремлевского дворца 15 декабря состоится традиционный праздничный концерт Christmas Ballet Gala, в этом году празднующий свое десятилетие.

В рождественском гала примут участие мировые звезды балета, среди которых известные артисты Большого театра России: одна из самых ярких пар мирового балета, прима-балерина Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко, а также прима-балерина Алена Ковалева и премьер Артемий Беляков.