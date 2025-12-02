В Ассоциации менеджеров проведут деловое ток-шоу об образе женщины-лидера в медиа

11 декабря в рамках комитетов по СМИ и женскому лидерству Ассоциации менеджеров состоится деловое ток-шоу на тему: «Женское лидерство и семейные ценности: образы успеха в современном мире».

В условиях быстрых социальных изменений и постоянного развития бизнес-среды образ женщины-лидера претерпевает серьезные трансформации. Сегодня женское лидерство — это не только профессиональные достижения, но и умение гармонично сочетать карьеру, семью и собственное развитие.

В ходе встречи участники обсудят, как современные медиа и бизнес определяют образ успешной женщины, какие лидерские качества в женщине формирует материнство и почему сегодня недостаточно реализоваться только в профессии. Формат мероприятия живой и динамичный: короткие выступления, яркие примеры и немного иронии.

Особенность заседания – обсуждение тем и вопросов, предложенных не спикерами мероприятия, а гостями. При регистрации каждый сможет задать свой вопрос, связанный с общей темой заседания, а самые острые, неожиданные и актуальные будут заданы спикерам во время выступлений.

Модератором дискуссии выступит директор по коммуникациям Ассоциации менеджеров Светлана Баранова.

Экспертным мнением поделятся:

Надежда Плотникова, сопредседатель комитета по СМИ, генеральный директор ФедералПресс;

Любовь Маляревская, сопредседатель комитета по женскому лидерству, генеральный директор Русской Медиагруппы;

Наталья Пичугина, сопредседатель комитета по женскому лидерству, директор по персоналу СКБ Контур;

Анна Орлова, сопредседатель комитета по женскому лидерству, генеральный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты»;

Марина Великанова, главный редактор Parents.ru.

Для участия обязательна предварительная регистрация.

Дата: 11 декабря 2025г.

Время: 12:00 – 14:00 | Сбор гостей с 11:30

Место: 1-й Красногвардейский проезд, д. 15 (Башня «Меркурий»), офис СКБ Контур

Партнеры комитета по СМИ: ФедералПресс, Shkulev Holding

Информационные партнеры: Rambler&Co, Российская газета, Вечерняя Москва, Комсомольская правда, Инк., Ассоциация консультантов по подбору персонала (АКПП), Мосинформбюро, Гарант.ру