В РФ заявили, что решения суда не должны быть катализаторами мошеннических схем

Судебные решения не должны становиться катализаторами мошеннических схем, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов. Его слова передает ТАСС.

Во вторник, 2 декабря, специалист принял участие в пленарном заседании Совета судей России в Москве. В ходе встречи Краснов отметил, что судебные решения не могут содержать в себе намеки и ничем не подкрепленные оценочные суждения.

«Они не должны <...> порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем. К сожалению, такие факты имеются», — подчеркнул председатель ВС РФ.

Также он назвал недопустимыми такие ситуации, в которых суды принимают решения в угоду региональным или местным властям. Кроме того, Краснов заявил о неприемлемости обслуживания интересов коммерческих структур.

По его словам, судебную практику необходимо формировать исключительно на основе закона и правовых позиций Верховного суда России. Соответствующие позиции содержатся в актах официального судебного толкования и различных обзорах, уточнил председатель.

Как сказал Краснов, повышение качества судебных решений остается одной из актуальных задач. При этом ее выполнение напрямую влияет на уровень экономической и социальной стабильности в стране, а также доверия граждан к государству в целом и системе правосудия в частности.