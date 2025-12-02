В России избран новый глава совета судей

Новым председателем совета судей России избран Михаил Птицын, возглавляющий Московский городской суд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с пленарного заседания Совета судей России, проходящего в Москве.

Новую должность Птицын занял вместо сложившего полномочия 14 ноября Виктора Момотова.

14 ноября Совет судей РФ рассмотрел прекращение полномочий 15 своих членов, в том числе обвиняемого в мошенничестве экс-главу совета Виктора Момотова.

Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов лишил должности генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Владислава Иванова.