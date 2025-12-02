Гоблин назвал западные СМИ машиной по оболваниванию населения
Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, обвинил западные СМИ в постоянной лжи. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».
По словам Пучкова, западные издания формируют неверное представление о России.
«Их СМИ постоянно лгут, постоянно. Это машина для оболванивания населения», — возмутился переводчик.
Блогер добавил, что России следовало бы создавать контент о том, к каким последствиям может привести развязывание ядерной войны, и транслировать его на европейское население. «Тут нужен трезвый взгляд. Вот, посмотрите, пожалуйста, что ваше правительство вот к этому ведет», — заключил Пучков.
Ранее Гоблин рассказал, что его пытались обокрасть в Европе. По словам переводчика, воры в Барселоне хотели вытащить у него телефон.