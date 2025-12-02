Хинштейн рассказал о курских корнях "Колобка"

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что у сказочного персонажа "Колобок" курские корни. Об этом шла речь на встрече главы региона с президентом России.

Так, помимо вопросов восстановления приграничья, Хинштейн затронул и темы культурной жизни региона.

"Огромный запрос у курян на будущее, на мирную жизнь", - отметил он.

Хинштейн, в частности, сообщил о реновации детского парка в центре Курска.

"Мы вернули ему историческое название "Парк пионеров" и, к слову, установили в этом парке скульптуру Колобка", - рассказал он.

По его словам, Колобок был выбран не случайно.

"Впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою", - сообщил он и добавил, что там была сказка и про Колобка.

Поэтому, заключил Хинштейн, у Колобка есть "курские корни".