«Черных вдов» участников СВО предложили сажать до 10 лет

В ЛДПР разработали законопроект, которым предлагается дополнить Уголовный кодекс новым составом об ответственности за мошенничество при получении пособий и других мер соцподдержки после заключения фиктивного брака, включая случаи с участниками СВО, следует из Telegram-канале партии.

Так, в зависимости от тяжести преступления инициатива предусматривает штраф в сумме до 1 миллиона рублей, исправительные и принудительные работы, а в особо крупном размере или в составе — лишение свободы на срок до 10 лет.

Как отметил Слуцкий, черные вдовы наживаются на гибели военных, когда те отдают свои жизни за страну. По его словам, такие подлые и циничные действия нельзя приравнивать к обычному мошенничеству.

«Подобные преступления предполагают полное отсутствие какой-либо морали и духовности у исполнителей. Это плевок неуважения в сторону матерей, жен и детей погибших героев», — подчеркнул депутат.

По его словам, в России отмечается рост числа подобных преступлений. Так, в Архангельской области аферисты убедили мужчину заключить фиктивный брак и уехать в зону СВО, а после его гибели на поле боя получили 15 миллионов рублей.