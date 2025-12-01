Политика Киева приводит к откровенному геноциду украинского населения. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«Идет откровенный геноцид украинского населения и по сути смерть украинского населения — это жизнь военно-преступного руководства в Киеве», — высказался он.

По словам Марочко, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует «элитные подразделения» из-за нехватки бойцов. Подготовка новобранцев идет не дольше 2-3 недель, чего не хватает для качественного обучения. Он отметил, что ВСУ несут катастрофические потери.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери российских войск кратно меньше, чем со стороны ВСУ. Он заверил, что Российской армии хватает личного состава в зоне проведения спецоперации.