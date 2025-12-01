В Подмосковье открыли более 30 катков с искусственным льдом

Свыше 30 сезонных катков с искусственным льдом заработали в Московской области, всего же зимой в регионе будут открыты 45 таких катков. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"На выходных уже заработали первые четыре катка: у кинотеатра "Искра" в Ленинском округе, на стадионе "Зоркий" в Красногорске, в деревне Сколково в Одинцовском округе и на территории спорткомплекса "Черноголовка". Еще 28 открыли сегодня. Остальные 13 катков запустим до конца декабря", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что всего в Подмосковье будут работать 45 сезонных катков с искусственным льдом, включая пять новых: в Дмитрове, Воскресенске, Звездном городке, Власихе и Краснознаменске.

"Там, где лед будет натуральный, откроем позже, когда установится минусовая погода", - рассказал Воробьев.

Он подчеркнул, что на катках предусмотрены условия для комфорта и безопасности посетителей: имеются пункты проката инвентаря, теплые раздевалки, шкафчики для хранения и многое другое.