Трем российским вузам объявили предостережения

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения сразу трем российским вузам.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предостережения затрагивают: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Волгоградский государственный аграрный университет (ВГАУ).

Предостережения касаются недопустимости нарушений обязательных требований, установленных законодательством в сфере образования. Рособрнадзор призвал учебные заведения принять необходимые меры для обеспечения соблюдения этих требований в рамках федерального государственного контроля. Информация о предостережениях уже размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.