Иван Ургант помог пострадавшим семьям из Курской области

Телеведущий Иван Ургант организовал закупку большой партии гуманитарной помощи для 14 семей из Суджи, лишившихся жилья. Об этом в своем Telegram-канале рассказали координатор гуманитарных проектов Алексей Сова и член Совета член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Егор Козловский, которые непосредственно передали помощь нуждающимся.

Семьи, оставшиеся без крова, получили множество необходимых для них вещей — холодильники, стиральные машины, мебель, МФУ для школьников, посуду, одежду, коляски и много другое. Помимо этого, телеведущий также подписал каждой семье теплые открытки с пожеланиями.

Как отмечает Алексей Сова, на этом проект не закончился: еще несколько семей получает необходимую помощь в ближайшее время.

Это не первый подобный случай: Ургант активно занимается благотворительными проектами на протяжении всей своей карьеры и является попечителем нескольких фондов и благотворительных организаций. Так, в сентябре 2025 года он организовал поездку на Валдай для группы детей с аутизмом из Курской и Белгородской областей.