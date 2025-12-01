Сенатор рассказал, где лучше всего встречать Новый год

Новый год лучше всего встречать там, где создана настоящая праздничная атмосфера и есть все необходимое для комфортного отдыха всей семьей. Такое мнение выразил член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Пушкарев 1 декабря.

В разговоре с «СенатИнформ» он прокомментировал сообщения о том, что Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами новогодних маршрутов россиян. В топ-10 направлений также вошли Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Эсто-Садок, Екатеринбург, а также города Золотого кольца и курорты Северного Кавказа и Крыма.

По словам Пушкарева, выбор россиянами перечисленных городов подтверждает этот подход и связан с масштабными инвестициями в инфраструктуру, созданием качественных туристических продуктов.

Сенатор отметил, что такой выбор имеет положительное влияние на экономику и развитие регионов за счет стимулирования малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, повышения налоговых поступлений и распределения турпотока по стране.