Самая старая жительница России умерла в 114 лет

Самая старая жительница России Клавдия Гадючкина скончалась на 115-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Ярославской области, в которой проживала долгожительница.

© Вечерняя Москва

— Скончалась старейшая жительница региона, коренная ярославна Клавдия Михайловна Гадючкина. Она ушла из жизни, оставив после себя светлую память как человек, чья судьба стала отражением целой эпохи, — говорится в сообщении.

Клавдия Михайловна 5 декабря 1910 года в Ярославле и до последних дней сохраняла ясный ум и хорошую память. Ее жизнь стала отражением исторической эпохи: детство совпало с годами Первой мировой войны и революции, а во время взрослой жизни она пережила и внесла свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

На протяжении 40 лет Клавдия Михайловна трудилась на фабрике «Красный Перевал», пройдя путь от простой прядильщицы до помощника мастера. До последних дней ее поддерживала большая и дружная семья: шесть внуков, восемь правнуков и пять праправнуков.