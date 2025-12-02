Отношение россиян к поведению Долиной оценили

Большинство россиян осудили народную артистку Ларису Долину из-за дела о продаже ее квартиры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Лентой.ру». В нем приняли участие почти 32 тысячи человек.

На вопрос «Вы осуждаете Ларису Долину в деле о квартире?» только 5 процентов респондентов сказали «Нет, конечно. Она вернула свое жилье». Оставшиеся 95 процентов уверены, что жилье ей уже не принадлежало.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под руководством аферистов она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. В конце ноября 2025-го суд рассматривал жалобу Лурье и постановил, что жилье должно остаться в собственности певицы.

После громкого дела Долиной-Лурье на рынке вторичного жилья произошел всплеск мошенничества. Злоумышленники стали действовать по так называемой «схеме Долиной».