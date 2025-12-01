В декабре можно будет увидеть суперлуние и метеорный поток Геминиды

Жители Земли смогут наблюдать в декабре несколько ярких астрономических явлений, включая суперлуние и метеорный поток Геминиды. Об этом рассказал ТАСС инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

По его словам, уже вечером 1 декабря в южной части неба можно будет заметить планету Сатурн, которая будет видна на высоте до 30 градусов над горизонтом как яркий объект, сравнимый по блеску с самыми яркими звездами.

В эту же ночь с 4 на 5 декабря произойдет третье в 2025 году суперлуние, когда расстояние между Землей и ее естественным спутником составит менее 360 тысяч километров. Луна поднимется максимально высоко над горизонтом, а ее свет, отражаясь от снежного покрова, создаст особенно яркое освещение. Это явление можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Кроме того, в ночь с 13 на 14 декабря ожидается пик метеорного потока Геминиды, который считается вторым по интенсивности в году. Ожидается до 150 метеоров в час, что позволит увидеть десятки светящихся треков на ночном небе за городской чертой. Поток будет хорошо заметен при ясной погоде.

На протяжении всего месяца также будут благоприятные условия для наблюдения за планетами. У Сатурна в декабре можно будет увидеть одни из самых тонких колец за ближайшие 14 лет, а в северо-западной части неба — яркий Юпитер, рядом с которым в простой телескоп можно разглядеть четыре крупнейших спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.