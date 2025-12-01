Путешествия и роман с Березовским: как выглядит внучка Бориса Ельцина

Имя пятой внучки первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой уже не раз попадало на страницы СМИ. В 2019 году она привлекла внимание общественности слухами о романе с футболистом Федором Смоловым. Сначала пользователи заметили подозрительную активность 29-летнего нападающего в социальных сетях 17-летней Марии, который оставлял под ее постами романтические комментарии. А затем форвард и вовсе опубликовал совместную фотографию с девушкой, которую пара сделала во время совместного отдыха на Карибах. Журналисты даже писали о подготовке свадьбы звезды сборной России с именитой наследницей, но до бракосочетания дело так и не дошло.

Следующим спутником Марии стал Глеб Березовский, с которым она познакомилась еще в 2000-е годы, когда вместе с семьей Ельциных гостила в доме миллиардера. Глеб старше Марии на пять лет. Он окончил Университет Южной Калифорнии в США и сейчас занимается крупными IT-проектами. Юмашева активно делится в социальных сетях фотографиями совместных с Березовским путешествий, чем немало удивляет своих подписчиков. Многие считают, что девушка и молодой человек живут в режиме «вечных каникул». Мария призывает таких читателей не судить ее по снимкам в интернете.

В соцсетях внучки Ельцина действительно много фотографий, сделанных во время путешествий. Только за последний год Юмашева побывала во Франции, в Португалии, в Дании, в России и Марокко. Мария публиковала у себя на странице снимки с тропических курортов и горнолыжных трасс, куда она ездила отдыхать вместе с Глебом.

Параллельно Мария занимается фотографией, организуя персональные выставки в Европе и США. В январе 2025 года Юмашева открыла в Москве выставку «Моя бабушка — первая леди», посвященную супруге бывшего главы государства Наине.

