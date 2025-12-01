Фонд актрисы Брижит Бардо успокоил фанатов после ее госпитализации. Об этом сообщает газета The Independent.

«В ответ на распространение ложной информации в последние дни госпожа Брижит Бардо хотела бы напомнить всем, что в настоящее время она восстанавливается. Она была бы признательна, если бы люди уважали ее частную жизнь, и призывает всех угомониться. Госпожа Бардо хочет успокоить тех, кто искренне переживает за нее. Она передает им следующее сообщение: «Я посылаю вам всем свою любовь», — говорится в заявлении.

16 октября газета Nice Matin сообщила, что знаменитость была госпитализирована с «серьезным заболеванием». По информации журналистов, актриса три недели находилась в частной больнице в Тулоне, где ей провели операцию. Ожидалось, что артистку выпишут через несколько дней, однако, как утверждала Nice Matin, ее состояние вызывает тревогу.

18 октября стало известно, что Бардо выписали. Через своих представителей она впервые после операции вышла на связь.

Брижит Бардо сейчас 91 год. Она является легендой мирового кинематографа — за 21 год актерской карьеры она снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. С 1973 года Бардо посвятила себя работе своего фонда по защите прав животных.

