Симоньян вышла в эфир в парике после того, как лишилась волос из-за рака

Маргарита Симоньян после смерти мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У журналистки обнаружили рак. Симоньян уже перенесла операцию и теперь проходит курс химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока что состояние ее оставляет желать лучшего.

Недавно она предупредила многочисленных поклонников, что лишилась волос и скоро появится на съемках в парике. И журналистка действительно предстала перед зрителями в обновленном виде. В Интернете распространились кадры из нового выпуска программы Маргариты Симоньян. Комментаторы в Сети немедленно обратили внимание на прическу журналистки. По мнению поклонников, парик выглядит очень натурально и максимально естественно.

© Кадр из программы «Ч.Т.Д.»

Напомним, что Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

«Никаких сомнений нет»: Бабаян рассказал о причинах онкологии у Симоньян

Друг Маргариты, ведущий Роман Бабаян высказал мнение, что она заболела из-за переживаний по мужу.