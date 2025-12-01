Лещенко рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, размышляя над будущим России, вспомнил слова Михаила Кутузова из оперы Сергея Прокофьева. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
"Я хотел бы видеть Россию непокоренной. Покорствовать Россия не привыкла. Как сказал Михаил Кутузов: "В боях свободу отстоит народ. Отечеству мы вернем спокойствие, и мир другим державам", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сегодня россиянам приходится тяжело из-за геополитической ситуации.
"Я думаю, что сегодняшний день тяжеловат для нашего Отечества, потому что идет конфликт, о котором мы говорим все время. И думаю, что это больше всего беспокоит умы нашего отечества. Но я думаю, что мы отстаиваем некого рода духовные и нравственные ценности, поэтому в этом есть наше убеждение в том, что мы поступаем правильно", - заключил артист.