ВЦИОМ: четверо из десяти россиян часто переживают стресс

Четверо из десяти россиян часто переживают стрессовые ситуации, что в полтора раза превышает показатели 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.

"Сегодня четверо из десяти россиян часто сталкиваются со стрессовыми ситуациями, и этот показатель увеличился почти в полтора раза с 2022 года. Индекс стресса по итогам октябрьского замера составил 50,6 пунктов из 100 (+ 8,8 п. к 2022 г.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По данным опроса, для большинства россиян (57%) источником тревоги и стресса выступают семья и личная жизнь: здоровье, семья, болезни близких, бытовые трудности. Далее следуют трудовые и экономические факторы: усталость от работы, страх потери дохода, рост цен, кредиты, невозможность накопить или купить жилье. Реже россияне называют социально-политические и военные, внешнеполитические источники стресса, отмечается в исследовании.

Как показывают результаты опроса, за три года изменилась психологическая культура на фоне увеличивающегося национального стресса. Так, в два раза выросла доля россиян, обращающихся за психологической помощью к специалистам.

"Психотерапия особенно востребована у молодежи: среди зумеров и младших миллениалов к психологам обращаются уже не эпизодически, а системно (такой опыт имеют чуть более четверти, а 16-17% в последние полгода стали чаще искать решения проблем у специалистов). Именно молодые поколения формируют новую норму - не терпеть стресс и переживания, а работать с ними", - подчеркнули в организации.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" был проведен 25 октября 2025 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам.