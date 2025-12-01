Педвузы перестраиваются под технологический суверенитет

Вузы перераспределяют бюджетные места, увеличивая набор на естественно-научные специальности и сокращая его на некоторые гуманитарные. "РГ" вместе с экспертами разбиралась, что стоит за этим стратегическим решением.

Система педагогического образования России начала масштабную перестройку. Как показывают данные по набору в ведущие педвузы, государство делает осознанную ставку на подготовку учителей математики, физики, химии и информатики. Параллельно сокращается прием на такие направления, как преподавание английского языка. Эта тенденция не случайность, а прямое следствие курса на технологический суверенитет и ответ на современные экономические вызовы.

Кадры для фундамента

Инициатива исходит с самого верха. Как отмечали и президент Владимир Путин, и премьер-министр Михаил Мишустин, конечная цель - обеспечить превосходство отечественных наукоемких технологий. А этот путь начинается со школьной скамьи.

"Последние 30 лет наше естественно-научное образование было практически разрушено, - констатирует председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. - Сейчас, когда Россия преодолела пик экономического кризиса, в условиях кадрового дефицита вновь оказались востребованы технические специальности".

Кадровый дефицит сегодня особенно острый: безработица находится на историческом минимуме - 2,2 процента. Дефицит технических специалистов наблюдается практически по всей номенклатуре: не хватает электриков, ремонтников, монтажников, инженеров - все инженерные специальности внезапно оказались в дефиците.

Крайне востребованы механики, дорожные строители, продолжает Митина. "Потребность в дорожном строительстве практически закрывается за счет мигрантов, а это совершенно неправильно. Технологические вузы увеличивают набор, и, соответственно, растет конкурс - где-то на 15 процентов, а где-то и до 40-50 процентов. Как, например, в Московском институте стали и сплавов, где конкурс вырос на 40 процентов", - говорит она.

Соответственно, меняется и сама структура высшего образования: количество бюджетных мест увеличивается на технологических факультетах и сокращается на гуманитарных. Эта тенденция призвана исправить диспропорцию. Особенно острый дефицит кадров связан с обеспечением информационной безопасности, ИТ-технологиями и так далее. И вот здесь даже педвузы не всегда могут заполнить эту лакуну, потому что проблема кадровая.

За последние 20 лет педагогов-физиков стало в два раза меньше, а треть из них скоро уйдет на пенсию

Цифры подтверждают слова эксперта: по данным Росстата, за 20 лет количество учителей физики в стране сократилось практически вдвое. Треть оставшихся педагогов - предпенсионного и пенсионного возраста.

"По данным сервисов по поиску работы, в 2025 году число вакансий учителей естественно-научных дисциплин увеличилось в среднем на 20-40 процентов. Например, в Петербурге число вакансий для учителей биологии выросло в два раза, преподавателей физики - на 52 процента", - рассказывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Подтверждает эти слова и руководитель Фонда развития Физтех-школ Андрей Богданов. "Педвузы таким образом реагируют на острый запрос экономики: стране сегодня критически не хватает учителей математики, физики, информатики, - поясняет он. - Именно эти предметы определяют, будет ли через 10-15 лет в России достаточное количество инженеров и исследователей". То есть тех, кто разрабатывает и внедряет технологии, обеспечивающие государственный суверенитет.

Смена парадигмы

Сокращение бюджетных мест на преподавателей английского языка многие восприняли как сигнал о снижении его значимости. Эксперты спешат успокоить: это не так. Меняется сама роль языка в образовательной системе.

Система образования должна обеспечить национальный технологический рывок квалифицированными кадрами

"Английский перестает быть самостоятельной академической целью и становится рабочим инструментом для профессиональной коммуникации, - считает филолог-доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета Ольга Борисова. - В условиях развития ИИ-переводчиков все меньше ценится безупречное знание правил и все больше - способность свободно использовать язык в реальных ситуациях".

Андрей Кашкаров, магистр педагогики из РГПУ им. Герцена, добавляет, что английский язык сегодня интегрирован в программы многих других специальностей, что обеспечивает базовый уровень подготовки для всех студентов. Главная проблема, на которую указывают эксперты, - это нехватка кадров для подготовки самих учителей.

Еще один острый вопрос - опасность недооценки гуманитарного знания. Специалисты единодушны: сокращение часов на иностранный язык - это проигрышный путь.

"Остаться без иностранного языка - значит лишиться окна в мир, возможности читать научную литературу в оригинале, - предупреждает Митина. - Вся мировая технологическая документация создается на иностранных языках. Чтобы овладевать техническими профессиями, язык нужно знать обязательно".

Меняется не только набор специальностей, но и сама модель подготовки педагогов. По словам экспертов, учитель будущего - это не просто предметник, а наставник, владеющий цифровыми инструментами, психологией и проектными методиками.