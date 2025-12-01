В России становится больше женщин-руководителей

В последние годы в России наблюдается устойчивый рост числа женщин, занимающих руководящие должности. Этот тренд отражает глубокие изменения в обществе. Речь уже не о количественных показателях, а о тенденциях. Босс в юбке больше не является чем-то удивительным. А для некоторых отраслей экономики это сегодня и вовсе норма.

Женские сферы

К примеру, в 11 сферах деятельности количество резюме женщин-руководителей составляет более половины. Пару лет назад такая ситуация наблюдалась в 9 отраслях. Больше представительниц прекрасного пола - в управлении персоналом, розничной торговле, науке и образовании, рассказали "РГ" в пресс-службе hh.ru.

"Это связано с тем, что управление персоналом требует навыков, которые традиционно ассоциируются с женскими качествами, такими как эмпатия, коммуникабельность и умение работать с людьми. В розничной торговле это может быть связано с тем, что эта сфера требует навыков управления персоналом и взаимодействия с клиентами, что также часто ассоциируется с женскими качествами", - рассказывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В науке и образовании женщины также занимают более 50 процентов управленческих позиций. Это может быть связано с тем, что наука и образование требуют высокого уровня знаний, опыта и квалификации, которые женщины активно приобретают, добавляет собеседник "РГ".

Но и на этом перечень "женских" сфер не заканчивается.

Также на руководящие позиции более половины претенденток в таких сферах деятельности, как искусство и массмедиа, медицина и фармацевтика, финансы и бухгалтерия, страхование, фитнес, салоны красоты, маркетинг, реклама и PR, а также в юриспруденции.

Рост доли женщин в определенных отраслях может быть связан с тем, что эти отрасли традиционно предоставляют больше возможностей для карьерного роста, рассказывает Александр Сафонов.

Он также отмечает, что женщин-руководителей в крупных компаниях всего на 4,7 процента меньше, чем мужчин. "Это свидетельствует о постепенном увеличении числа женщин на руководящих позициях, хотя гендерный разрыв все еще сохраняется", - говорит Александр Сафонов. А также добавляет, что в двух третях регионов предпочтение отдается женщинам-руководителям. Это может быть связано с региональными особенностями и культурными факторами, которые способствуют более активному участию женщин в управлении.

Женщин-управленцев можно часто увидеть в финансовых, юридических и медицинских структурах

"Наблюдая за динамикой российского рынка труда, можно уверенно констатировать: мы находимся в периоде значительных, хотя и неравномерных, изменений в сфере гендерного баланса. Ответ на вопрос, становится ли женщин-руководителей больше, однозначно положительный, - говорит Дарья Соловьева, директор агентства фармацевтического маркетинга PO:NTS Health. - Однако за этой общей цифрой скрывается сложная многогранная картина".

Подвижки в преодолении неравенства носят сегодня качественный, а не только количественный характер. Речь идет не просто о росте статистики, а о сломе стереотипов. "Женщина-руководитель перестала быть исключением и стала органичной частью корпоративного ландшафта, - рассказывает она. - Этот тренд закономерно вырастает из нашего главного конкурентного преимущества - высокого уровня образования женщин, которые формируют мощный кадровый резерв для управления".

К недостаткам женщин на руководящих позициях часто относят мягкость и нерешительность. Хотя сегодня многие готовы признать обратное. Прошедшие более жесткий отбор женщины демонстрируют более авторитарный стиль руководства и бывают более требовательны к подчиненным, чем их коллеги-мужчины. Кроме того, женщины не стесняются быть более эмоциональными на работе, что также может быть как во благо, так и во вред делу.

Уперлись в потолок

В то же время женщины добиваются руководящих позиций далеко не на всех направлениях. Они редко поднимаются в самые верхние эшелоны власти в организациях. В высшем руководстве их в два раза меньше, чем мужчин. Это может быть связано с предвзятостью и стереотипами, а также с недостатком поддержки и возможностей для карьерного роста.

Разрыв в оплате труда сохраняется даже несмотря на профессиональные заслуги женщин

"Сырой" гендерный разрыв в оплате труда, достигающий 20-25 процентов, - в первую очередь отражение структурных проблем: женщины по-прежнему сконцентрированы в отраслях с традиционно более низким уровнем оплаты и реже занимают самые высокооплачиваемые позиции в корпоративной иерархии. Когда мы вводим статистические поправки на отрасль, должность и опыт, разрыв сужается до 5-10 процентов", - говорит Дарья Соловьева. Эта цифра указывает на сохраняющиеся элементы дискриминации, включая пресловутый "штраф за материнство". По данным на 2024 год, в России размер такого штрафа у женщин с несовершеннолетними детьми по сравнению с бездетными достигал 4,2 процента заработной платы. При этом для женщин с высшим образованием этот эффект был более чем в 1,5 раза сильнее.

Такие тенденции в обществе влияют на выбор работодателя и планирование беременности. Женщина делает свой выбор, предполагая, что появление ребенка может существенно снизить ее доход или приведет к длительному перерыву в работе. И выбирает не того работодателя, который платит больше и у которого есть возможность продвижения по карьерной лестнице, а того, который лояльно относится к беременности и дальнейшему материнству сотрудницы.

При этом российские сотрудницы не в худшем положении по сравнению со своими зарубежными коллегами. В других странах "штраф за материнство" может быть выше: например, в Скандинавии он составляет 21-27 процентов, в США и Великобритании - 31-44 процента, а в Австрии и Венгрии - 51-61 процент.

"Даже на пике карьеры женщины зарабатывают меньше представителей сильного пола. В среднем женщины-руководители получают 155,4 тысячи рублей в месяц, в то время как мужчины на аналогичных позициях зарабатывают 268,3 тысячи рублей в месяц, что на 42,1 процента больше. Это подчеркивает проблему гендерного разрыва в оплате труда", - поясняет Александр Сафонов.

Шаг в цифровую эпоху

В последние годы растет внимание к политике равных возможностей - некоторые крупные компании уже внедряют программы наставничества, внутренние стандарты недискриминации и гендерно-нейтральные системы оценки персонала, рассказывает Мария Тесло-Данилова, основательница консалтингового агентства А4.

Кадровый голод подталкивает работодателей к снижению гендерного разрыва хотя бы в ряде отраслей. Это приводит к увеличению числа женщин на руководящих позициях в таких отраслях, как управление качеством, маркетинг и закупки, говорит Александр Сафонов.

Двигает женщин вперед и их желание получать новые знания. Многие женщины проходят профессиональную переподготовку и получают образование в городах-миллионниках, что способствует их карьерному росту и участию в управлении.

"Наилучшие перспективы карьерного продвижения для женщин сегодня складываются в сферах, где ключевую роль играют знания, аналитика и коммуникации: банковский сектор, страхование, консалтинг, HR, маркетинг, госуправление, социальная сфера, образование, медицина, - перечисляет Мария Тесло-Данилова. - В этих отраслях женщины не просто занимают значимую долю - они активно формируют профессиональные стандарты. Показательна ситуация в ИТ: хотя технические специальности традиционно считались мужскими, именно управленческие и аналитические роли здесь становятся все более гендерно нейтральными".