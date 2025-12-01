Рейс из Пулково в Каракас отправился по расписанию

Вечерний рейс в венесуэльскую столицу Каракас вылетел по расписанию, передает ТАСС со ссылкой на аэропорт Пулково. Представитель воздушной гавани рассказал, что самолет венесуэльского авиаперевозчика Conviasa отправился по маршруту в 22:51.

До этого в Ассоциации туроператоров России заявили, что никаких "эвакуационных" рейсов для срочного вывоза граждан РФ из Венесуэлы не планируется. Отдых россиян в стране закончится в намеченный срок. 29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post писала, что американские военные самолеты постоянно патрулируют районы вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать совсем скоро.