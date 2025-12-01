На территории Мордовии и Чувашии объявлена беспилотная опасность

В Мордовии была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал правительства республики. Жителей республики призвали в случае необходимости связываться с экстренными службами по телефону 112.

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов также объявлена и в Чувашии. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости. 1 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. До этого в Тамбовской области была объявлена воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных воздушных судов. А в Рязанской и Калужской областях ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.