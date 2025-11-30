В российском городе 45 домов оказались в зоне ЧС после серии атак

В Таганроге Ростовской области продолжаются масштабные восстановительные работы после серии воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины, произошедших на этой неделе. В городе действует локальный режим ЧС по 45 адресам, сообщила в своем Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

Повреждения получили 20 многоквартирных домов, 9 частных домовладений, 4 социальных объекта и 14 предприятий, а также автомобили жителей. С 25 ноября в городе работает комиссия по оценке ущерба и назначению материальной помощи. Уже обследованы 243 квартиры, специалисты проводят замеры разрушенных оконных конструкций, которые необходимо установить в максимально сжатые сроки из-за холода. По последним данным, в производство передано 205 из 325 необходимых окон. Еще по двум адресам замеры проведут в понедельник.

Параллельно принимают заявления от жителей: на данный момент подано 584 заявки на единовременную выплату и 20 — на компенсацию полной утраты имущества. Власти подчеркивают, что главная задача сейчас — максимально ускорить процесс помощи и вернуть пострадавшим комфортные условия проживания.

Ранее сообщалось, что в Таганроге после массовой атаки беспилотников вспыхнул пожар.