В РПЦ призвали прислушаться к версии отравления митрополита канонической УПЦ

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил ТАСС, что к версии об отравлении митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Черкасского и Каневского Феодосия "следует прислушаться".

Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на источники сообщил об отравлении митрополита Феодосия после его госпитализации 28 ноября. По их данным, иерарх, которого судят за критику захватов храмов раскольниками, предположительно отравлен тяжелыми металлами.

"Думаем, что к мнению украинской общественности следует прислушаться", - сказал Кипшидзе.

В 2023 году Служба безопасности Украины предъявила Феодосию обвинения "в разжигании межконфессиональной розни и отрицании вооруженной агрессии". Сам митрополит заявлял, что дело против него сфабриковано по доносам клириков, которых он запретил в служении за аморальное поведение или уклонение в раскол. В феврале 2024 года ведомство предъявило митрополиту еще одно обвинение - в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно". Причиной стала критика священником захвата храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах.

18 марта 2025 года суд отпустил Феодосия из-под домашнего ареста, обязав священнослужителя прибывать по требованию следователей, уведомлять об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, а также продлить хранение у соответствующих органов государственной власти паспорта для выезда с Украины. 30 октября Сосновский районный суд Черкасс продлил священнослужителю меру пресечения на два месяца. В ходе процесса сообщалось о плохом самочувствии Феодосия.