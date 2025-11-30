Падение парня в пропасть вызвало неожиданную реакцию у его девушки

Альпинистка забавно отреагировала на то, что ее молодой человек не смог перепрыгнуть через расщелину и рухнул в пропасть. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

Романтическая история, чудом не закончившаяся трагедией, произошла в Карачаево-Черкесии.

По данным канала, экстремал решил устроить романтическое свидание для своей девушки. Он собирался повесить гамак через пропасть и вместе наслаждаться красивым видом.

«Но что-то пошло не по плану: «прыжок веры» молодого человека хоть и получился, но по инерции из-за перевеса снаряжения его потянуло вниз в пропасть. К счастью, скалолаз не пострадал», — отметили журналисты.

Девушка прокомментировала падение кавалера коротко и со смехом: «Смотри, осторожней».