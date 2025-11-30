Новая схема: мошенники обманули бабушку на 27,6 миллиона рублей

В Москве 69-летняя женщина стала жертвой аферистов — в рамках реализации новой схемы они представились сотрудниками водоканала, втерлись в доверие к пенсионерке и убедили ее передать им ценности и денежные сбережения на общую сумму более 27,6 млн рублей, пишет пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

В ведомстве заметили, что жулик позвонил пенсионерке и, представившись сотрудником водоканала, сообщил о необходимости проверки батарей отопления. Женщина продиктовала ему код из SMS-сообщения, не проверив информацию.

Следующий звонок был от «представителя финансовой организации» — он рассказал, что москвичка стала жертвой мошенников, продиктовал номер «горячей линии» и прислал ссылку на приложение, которое следует установить на телефон.

Далее с пенсионеркой связался «следователь», который убедил ее, что она якобы финансирует преступную деятельность и должна задекларировать все ценности.

По просьбе аферистов горожанка сфотографировала свои сбережения и ювелирные изделия, сложила их в сумку и без вопросов отдала курьеру, назвавшему кодовое слово. В обмен на драгоценности и сбережения она получила «бумажное уведомление» о принятии ценностей.

Новая схема мошенничества: как россиян обманывают в дни рождения

Позже мошенники убедили ее снять со счетов все оставшиеся деньги — часть она отдала курьеру, а часть перевела на указанные счета, уточнили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что при любых подозрительных звонках рекомендуется немедленно прекращать разговор.