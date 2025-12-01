Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер во сне

53-летний актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Смирнов умер во сне
Стали известны обстоятельства скоропостижной смерти российского актера Вадима Смирнова. Он скончался 28 ноября в возрасте 53 лет.
"Вадим умер во сне. Накануне мы общались, он был в хорошей форме, в хорошем настроении, прислал мне фотографии. А 28 утром мне позвонил его брат-близнец Дима и сказал, что Вадика больше нет", - рассказала aif.ru агент актера Светлана Орлова.
Она отметила, что точная причина смерти пока неизвестна, но предполагает, что у артиста мог произойти сердечный приступ.
"Ребята держали себя в хорошей форме, занимались постоянно в спортзале. Это ужасная неожиданность, большая трагедия", - рассказала Светлана Орлова.
Вадим и Дмитрий Смирновы родились 13 марта 1972 года. Актеры с характерной внешностью нередко играли вместе. Они работали над проектами "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Убойная сила", "Механическая сюита", "Антикиллер", "Тайский вояж Степаныча", "Испанский вояж Степаныча", "Литейный" и многие другие.