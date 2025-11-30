Умер актер «Улицы разбитых фонарей» и «Убойной силы»

Известный российский киноактер Вадим Смирнов умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру» со ссылкой на агента артиста.

О смерти актера стало известно в воскресенье.

«Агент братьев нам сообщила, что Вадим умер во время сна в ночь на 28 ноября», — передает портал.

Пользователи интернета пишут, что Вадим Смирнов и его брат-близнец Дмитрий хорошо запомнились «по небольшим, но ярким ролям». Вместе они блестяще исполняли роли «братков» и охранников в сериалах и комедиях. И вот «одного из братьев не стало всего-то в 53 года…»

Вадим Смирнов часто снимался вместе с братом-близнецом Дмитрием. В частности, он играл в сериалах «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей», «Литейный», «Агент национальной безопасности-2», «Антикиллер».

Последним фильмом для Вадима Смирнова стал «Волчок».