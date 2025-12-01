Росавиация: в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены ограничения

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко. Он пояснил, что введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности. 1 декабря стало известно, что временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропортах Волгограда и Тамбова (Донское). План "Ковер" - режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

