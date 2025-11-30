В России вырос спрос на мультфильмы

Спрос на мультфильмы в России устойчиво растет уже несколько лет, особенно заметной эта тенденция стала в 2024-2025 годах, сообщил аниматор, бывший СЕО крупнейшей школы анимации Animation School, основатель фестиваля «Слет аниматоров» Николай Худяков. Причины популярности жанра он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, анимация уверенно укрепляется не только в детской среде — ее стали активно смотреть молодые взрослые, родители, студенты и аудитория стриминговых платформ.

По оценкам отраслевых аналитиков, российский рынок анимации в 2024 году достиг объема около 20-22 миллиардов рублей и вырос в 2025-м на 10-15 процентов, указал Худяков. В долгосрочной же перспективе до 2030 года прогнозируется прирост до 60-70 процентов, добавил он.

Эти цифры говорят о том, что мультфильмы вошли в новую фазу популярности. Сегодня это уже не нишевый контент для детей, а массовый формат, который конкурирует с сериалами и кино Николай Худяков аниматор

Одной из причин роста эксперт назвал изменение потребительских привычек и развитие отечественных стримингов.

«У людей стало больше доступных платформ, где анимацию можно смотреть легально и удобно. Плюс на фоне стресса и высокой нагрузки зрители тянутся к легким, ярким, эмоциональным историям», — рассказал аниматор.

По его словам, сегодня растет популярность не только семейных мультфильмов, но и короткометражек, авторских проектов, образовательной анимации и юмористического контента. Отдельный скачок дал сегмент «анимации для взрослых», который традиционно был сильнее на зарубежных платформах, но теперь активно развивается и в России.

На рост влияет и технологическая трансформация рынка: ИИ-инструменты снизили порог входа, а значит, студий и независимых авторов становится больше, поделился Худяков. Он отметил, что искусственный интеллект радикально ускорил этапы подготовки проекта — ресерч и препродакшн.

Именно сочетание растущего спроса и технологического ускорения делает сейчас анимацию одной из самых динамичных отраслей в России, уверен эксперт.

