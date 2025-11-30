Какие трудовые льготы положены матерям

Если у работающей женщины есть ребёнок в возрасте до 1,5 года, ей нельзя устанавливать испытательный срок при трудоустройстве, рассказала в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

«Кроме того, работодателям дополнительно следует предоставлять перерывы для кормления, продолжительность которых составляет минимум 30 минут и не реже, чем каждые три часа. Если у женщины двое и более детей, перерывы должны длиться не менее одного часа. Мамы могут объединять эти перерывы с обеденным временем или переносить их на начало или конец рабочего дня. Временные перерывы для кормления засчитываются как рабочее время», — пояснила собеседница RT.

Также до достижения ребёнком 1,5 года работающая мама имеет право подать заявление на перевод на другую должность, и её новая работа должна оплачиваться не ниже уровня средней заработной платы в предыдущей должности, предупредила Санина.

«С 1,5 до трёх лет ребёнка мать может оформить отпуск по уходу за ним, сохраняя за собой должность и не работая либо работать неполный день или на дому. Кроме того, женщину с ребёнком до трёх лет не имеют права отправлять на вахтовые работы, а привлечение к ночным сменам, переработкам и работе в выходные и праздничные дни возможно только с её согласия», — заключила эксперт.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.

