Депутат Дрожжина: в паспорт можно внести отметку об ИНН
Каждый гражданин России имеет право бесплатно поставить отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в паспорте, рассказала депутат Госдумы Юлия Дрожжина.
По её словам, такая возможность предусмотрена соответствующим постановлением от 2002 года. Поставить такую отметку можно в любом налоговом органе, который обслуживает физических лиц.
При этом парламентарий уточнила, что отметка об ИНН в паспорте не заменяет само свидетельство, однако действительно может упростить ряд процедур.
«Это дополнительный инструмент, который даёт возможность быстрее подтверждать личные данные в ситуациях, где это требуется», — цитирует её РИА Новости.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением предоставить родителям право вносить в свой паспорт сведения о детях независимо от их возраста.
Также в МВД рассказали, когда может понадобиться второй загранпаспорт.