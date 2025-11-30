Иностранцам напомнили об истечении срока постановки на учет

Иностранцам, въехавшим на территорию России в безвизовом порядке и находившимся на территории Московского региона, напомнили о том, что срок постановки на учет истекает 30 ноября. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

У участвующий в эксперименте по внедрению новых механизмов миграционного учета с 1 сентября 2025 года был срок встать на учет в 90 дней.

«(Иностранные граждане — прим. «Лентой.ру») обязаны обратиться в уполномоченную городом федерального значения Москвой организацию в целях осуществления их учета по адресу такой организации в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона», — отмечается в федеральном законе № 121-ФЗ.

Учету подлежат трудовые мигранты не только, которые прибыли в Россию в безвизовом порядке и имеют право на работу на основании патента, но и без разрешения на работу. Кроме того, на учет должны встать мигранты, прибывшие в страну не с целью трудовой деятельности, но изменившие цель визита.

