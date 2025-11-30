30 ноября: какой праздник отмечают в России и мире

30 ноября жители Якутии отмечают День хомуса. В мире празднуют День вечной молодости и Всемирный день домашних животных. Православные вспоминают святителя Григория Чудотворца. Свой день рождения отмечает актер Бен Стиллер. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 30 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День хомуса в Якутии

Праздник учрежденный президентом Якутии в 2011 году посвящен древнему музыкальному инструменту — хомусу. Выбор даты связан с открытием «Музея и центра хомуса народов мира» в 1990 году.

Хомус, или варган — традиционный музыкальный инструмент народов Якутии, возраст которого составляет более пяти тысяч лет. Издавна шаманы использовали его в сакральных ритуалах, имитируя с помощью хомуса звуки природы.

Праздники в мире

День памяти всех жертв применения химического оружия

Впервые химическое оружие было применено в рамках Первой мировой войны: сначала Германией, а затем и другими участниками конфликта. В 1993 году была подписана бессрочная Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, а также о его уничтожении. В настоящее время к Конвенции присоединились 193 государства, в которых проживают 98 процентов населения земного шара.

День вечной молодости

Праздник приурочен ко дню рождения «самого старого подростка Америки», телеведущего Дика Кларка (1929-2012). При жизни его считали проводником молодежи в мир рок-н-ролла: Кларку принадлежит идея создания ряда успешных музыкальных телешоу, он открыл двери эстрады для чернокожих исполнителей, нарушив общественные табу. Кроме того, благодаря Дику Кларку широкой публике стали известны имена Тины Тернер, Дика Дейла, Майкла Джексона, Стиви Уандера, Мадонны, других легендарных певцов и музыкантов.

Какие еще праздники отмечают в мире 30 ноября

Международный день секса; Всемирный день домашних животных; Международный день защиты информации.

Какой церковный праздник 30 ноября

День памяти святителя Григория Чудотворца

Согласно преданию, в юности святой получил блестящее образование в Александрии, а потом удалился в пустыню, где в посте и молитве снискал себе дар пророчества. Позже слава о духовных подвигах Григория разошлась по округе, и его поставили епископом Неокесарии. Перед тем как Григорий принял этот сан, ему явилась Дева Мария с апостолом Иоанном Богословом, они научили святого, как правильно следует исповедовать тайну Пресвятой Троицы. Все откровения святой записал — позже на основе его записей отцы церкви Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский развили учение о Триедином Боге.

Какие еще церковные праздники отмечают 30 ноября

День памяти преподобного Никона Радонежского; День памяти мучеников Ацискла и Виктории Кордувийских; День памяти преподобного Лазаря Константинопольского.

Приметы на 30 ноября

По народному календарю 30 ноября — Григорий Зимоуказатель. На Руси в это время проводили обряд «закатывания зимы»: молодые люди кувыркались в снегу и скатывались с гор на санках — чем дальше удастся проехать, тем холоднее будет зима, но тем счастливее и урожайнее окажется будущий год.

Какая погода стоит на Григория — такая же будет держаться всю зиму. Лед на реке потемнел — к богатому урожаю на следующий год. Сон, приснившийся в ночь на 30 ноября, — вещий.

Кто родился 30 ноября

Американский актер прославился благодаря ролям в комедийных фильмах: «Знакомство с родителями», «Образцовый самец», «Ночь в музее» и «Знакомство с Факерами». Помимо актерской карьеры, Стиллер также управляет собственной продюсерской компанией Red Hour Films.

Советский и российский композитор, автор саундтреков к множеству культовых фильмов. Он сотрудничал с такими режиссерами, как Андрей Тарковский, Никита Михалков и Андрей Кончаловский.

Среди наиболее известных работ можно выделить музыку к картинам «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Родня», «Утомленные солнцем», «Двенадцать», «Дом дураков», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

Кто еще родился 30 ноября

Лариса Вербицкая (66 лет) — советская и российская телеведущая; Ридли Скотт (88 лет) — британский режиссер и кинопродюсер; Вуди Аллен (90 лет) — американский режиссер; Вячеслав Невинный (1934-2009) — советский и российский актер.