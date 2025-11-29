Умерла 104-летняя блокадница-тиктокерша

В Санкт-Петербурге умерла 104-летняя блокадница Нина Георгиевна Сахарнова. Она стала известна благодаря личному блогу в TikTok, пишет Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

© Global look

Как уточняется, женщина находилась в больницах с 11 ноября. У нее было подозрение на воспаление легких. Как рассказала журналистам внучка, ей сняли отек, но Нина Георгиевна «уже просто устала».

«Она попросила, чтобы ей дали спокойно умереть. И после этого отключилась. После ее перевели в реанимацию. Надо это пережить», — поделилась родственница блокадницы.

В Госпитале для ветеранов войн Нина Георгиевна около недели провела в реанимации. 25 ноября у Нины Георгиевны был день рождения, ей исполнилось 104 года.

Нина Сахарнова стала известна широкой аудитории благодаря ведению блога в TikTok. Женщина активно делилась воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде и своими размышлениями о современности. Ее истории вызвали живой отклик у тысяч пользователей сети.

В июле этого года умер ветеран Второй мировой войны, звезда соцсети TikTok Джейк Ларсон. Ему было 102 года. Ларсон был участником высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. За это он получил Бронзовую звезду США и высшую награду Франции — орден Почетного легиона.