Поклонская раскрыла, почему выбрала имя Радведа

Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская рассказала в программе «Вы держитесь!» на RTVI, что стала Радведой, потому что ей нравится это имя.

Ранее блогер Сергей Мардан сообщил в соцсетях, что Поклонская сменила имя на Радведу. Он предположил, что экс-прокурор Крыма решила взять «имя персонажа из какой-то онлайн-игры».

«Изначально я читала легенды, и мифы, и информацию, что это означает «утренняя заря», «звезда», ну, вот что-то такое красивое. В других культурах это несет другой смысл, но тоже что-то доброе, красивое», — пояснила советник.

По ее словам, «в народе» имя сокращенно звучит как Рада.

Поклонская уточнила, что не сообщала никому публично о смене имени, поэтому коллеги по-прежнему обращаются к ней как к Наталье.