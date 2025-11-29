На Крымском мосту ввели новые ограничения

На Крымском мосту начали разворачивать микроавтобусы без салона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, со стороны Тамани разворачивают микроавтобусы, в которых демонтированы сиденья. Их используют как грузовики, при этом по документам они считаются пассажирскими.

Товары, предназначенные для себя, в том числе стройматериалы и продукты, пропускают. Разворачивают в основном автомобили типа «Транзиты», «Газели», «Соболи» — они перевозят запчасти, овощи, алкоголь и другие товары. Такой трафик составляет около пяти процентов от проезжающих по мосту машин.

Данные ограничения ввели после большого количества жалоб водителей грузовиков и антитеррористических мер. Им предлагают альтернативные маршруты в объезд через Мариуполь или на пароме.

Ранее сообщалось, что приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту назвали исключительным.